«Таврия» завоевала Кубок Украины

Симферопольская "Таврия" впервые в своей истории завоевала Кубок Украины по футболу и получила путевку в четвертый квалификационный раунд Лиги Европы.

В финальном матче симферопольцы переиграли донецкий "Металлург" с общим счетом 3:2.

Основное время матча победителя не определило. Судьбу поединка решил гол Лаки Идахора в первом компенсированном тайме.

Кубок Украины 2009-2010. Финал

Таврия - Металлург Д 3:2 (2:2)

Голы: Фещук 2, Ковпак 40 пен., Идахор 96 - Мхитарян 51, Сержио 74.