Крымский премьер не против устроить у себя Лас-Вегас
21:32, 16 мая 2010Крым
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"Это новые рабочие места"
Создание в Крыму специальной игровой зоны является реальным проектом, заявил крымский премьер Василий Джарты в эфире телеканала ICTV.
"Я положительно отношусь к отдельной специальной игровой зоне, чтобы развивалась экономика на депрессивных территориях", - подчеркнул он.
"Это строительство гостиниц, это новые рабочие места", - добавил Джарты.
Кроме того, комментируя вопрос о строительстве моста через Керченский пролив между Россией и Украиной, премьер автономии, ссылаясь на президента РФ Дмитрия Медведева, заявил: мост будет построен до 2014 года.
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