20 мая - 16.00. Отборочный кастинг "Мисс Симферополь-2010".

"Управление по делам семьи, молодежи, физической культуры и спорта горсовета приглашает стройных и привлекательных девушек Симферополя в возрасте от 16 до 22 лет не ниже 170 см на отборочный кастинг для участия в городском конкурсе красоты, который будет проводиться в День города", - говорится в пресс-релизе.

Симферополь, улица Карла Маркса, 28/10, спортклуб "PRIDE".

Контактные телефоны: 51-26-56, 51-26-53.