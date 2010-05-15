Кастинг «Мисс Симферополь»
22:09, 15 мая 2010Крым
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20 мая - 16.00. Отборочный кастинг "Мисс Симферополь-2010".
"Управление по делам семьи, молодежи, физической культуры и спорта горсовета приглашает стройных и привлекательных девушек Симферополя в возрасте от 16 до 22 лет не ниже 170 см на отборочный кастинг для участия в городском конкурсе красоты, который будет проводиться в День города", - говорится в пресс-релизе.
Симферополь, улица Карла Маркса, 28/10, спортклуб "PRIDE".
Контактные телефоны: 51-26-56, 51-26-53.
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