Янукович нашел время для встречи с лидером крымскотатарского меджлиса

Лидер крымскотатарского меджлиса Мустафа ДЖЕМИЛЕВ просит президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА оказать содействие в принятии парламентом законов, направленных на восстановление прав крымских татар, и в утверждении правительством госпрограммы обустройства депортированных на ближайшие пять лет.

ЯНУКОВИЧ провел встречу с ДЖЕМИЛЕВЫМ в четверг в Киеве, сообщила пресс-служба меджлиса.

Кроме того, председатель меджлиса просит президента помочь «в установлении постоянного и системного диалога представительного органа крымскотатарского народа с центральными и республиканскими органами власти» и «в вопросах представительства крымских татар в органах государственной власти и управления».

Помимо этого, ДЖЕМИЛЕВ обратил внимание ЯНУКОВИЧА на важность придания национального статуса Бахчисарайскому музею-заповеднику и разрешения вопроса о границах территорий религиозных и духовных святынь в Бахчисарае.

Президент заявил, что по ряду обсуждаемых вопросов он уже дал поручения.

«Все иные вопросы давайте мы рассмотрим детально, когда я приеду в Крым. Мы соберем Совет представителей крымскотатарского народа при президенте Украины, встретимся с людьми на местах и, уверен, найдем достойные решения по каждому из вопросов. А пока давайте работайте совместно с главой администрации (президента) и председателем Совета министров Крыма, находите взаимопонимание и готовьте те вопросы, в которых требуется принятие новых решений на уровне государства», - сказал ЯНУКОВИЧ ДЖЕМИЛЕВУ.

Во встрече также приняли участие крымский премьер Василий ДЖАРТЫ, руководитель президентской администрации Сергей ЛЕВОЧКИН и первый зампредседателя меджлиса Рефат ЧУБАРОВ.