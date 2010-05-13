Украина восстановит подготовку в вузах учителей русского языка

Министерство образования и науки Украины намерено восстановить подготовку в педагогических учебных заведениях страны преподавателей русского языка, заявил министр образования Дмитрий ТАБАЧНИК в ходе видеомоста Киев-Москва, передает УНИАН.

«У нас есть в планах восстановить подготовку в педагогических университетах преподавателей и учителей русского языка. Прятаться от этой проблемы глупо - если есть 1700 школ, если есть кафедры славистики в огромном количестве университетов, то мы не можем прятать голову в песок и делать вид, что все происходящее вокруг нас не касается», - сказал глава украинского министерства.

Заместитель министра образования и науки России Исаак КАЛИНА отметил, что украинские вузы в состоянии самостоятельно готовить учителей русского языка, но в случае необходимости минобраз РФ готов открыть филиалы российских вузов для этого.