Москва и Киев обсуждают действия флота в случае войны

Россия и Украина обсуждают порядок действий Черноморского флота РФ в случае конфликта с третьими странами, заявил официальный представить Министерства иностранных дел РФ Андрей НЕСТЕРEНКО, передает УНИАН.

«По этой проблеме наши контакты с украинскими партнерами продолжаются», - ответил он в Москве на брифинге на вопрос, есть ли какие-то подвижки в наведении порядка в действиях Черноморского флота при конфликте с третьими странами, например, как это было с Грузией.

«Мы находим общий язык в решении этих вопросах. Это свидетельствует о том, что произошел разворот в лучшую сторону в нашем взаимопонимании с украинскими коллегами и в целом в наших двусторонних отношениях», - сказал НЕСТЕРЕНКО.

Он сообщил, что по итогам консультаций будет предоставлена развернутая информации.

В конце апреля российский МИД по результатам заседания подкомиссии по вопросам функционирования ЧФ РФ и его пребывания в Крыму сообщил, что Украина и РФ значительно продвинулись вперед в выработке документа по вопросам согласования порядка перемещений воинских формирований флота вне мест их дислокации.