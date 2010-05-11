Керчь намерена оздоровить восемь тысяч детей

Около восьми тысяч детей планируют оздоровить в лагерях в Керчи власти города. В нынешнем сезоне в регионе будут работать тридцать восемь летних оздоровительных заведений, сообщил главный специалист информационно-аналитического отдела Керченского горсовета Сергей КУРИН.

"За лето планируется оздоровить около 8 тысяч человек, что составляет 78% от общего количества детей в возрасте от 7 до 17 лет. Из бюджета города на 2010 год на оздоровительную кампанию планируется выделить 1 миллион 99,5 тысяч гривен. Также планируется привлечение 60 тысяч гривен внебюджетных средств", - говорится в пресс-релизе.

Мэр Керчи Олег ОСАДЧИЙ поручил финуправлению увеличить "стоимость питания на детских площадках до 12 гривен".

"Пока стоимость двухразового питания - завтрака и обеда - колеблется от 6 до 9 гривен", - отметил КУРИН.