Керчь намерена оздоровить восемь тысяч детей
19:07, 11 мая 2010Крым
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Город выделит миллион из бюджета
|© УНИАН
"За лето планируется оздоровить около 8 тысяч человек, что составляет 78% от общего количества детей в возрасте от 7 до 17 лет. Из бюджета города на 2010 год на оздоровительную кампанию планируется выделить 1 миллион 99,5 тысяч гривен. Также планируется привлечение 60 тысяч гривен внебюджетных средств", - говорится в пресс-релизе.
Мэр Керчи Олег ОСАДЧИЙ поручил финуправлению увеличить "стоимость питания на детских площадках до 12 гривен".
"Пока стоимость двухразового питания - завтрака и обеда - колеблется от 6 до 9 гривен", - отметил КУРИН.
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