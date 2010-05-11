Теперь во время карантина один из родителей может брать отпуск
17:26, 11 мая 2010Крым
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Рада приняла закон
Один из родителей ребенка до семи лет имеет гарантированное право получить дополнительный неоплачиваемый отпуск на время объявления карантина в украинских регионах, это предусмотрено изменением к закону «Об отпусках».
Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в статью 25 Закона Украины «Об отпусках».
«За» проголосовали 287 депутатов из 384, зарегистрированных в сессионном зале.
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