3/4 украинцев считают День Победы действительно большим праздником

Три четверти граждан Украины (74,9%) считают День Победы большим праздником, еще 19,2% - обычным праздником, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова.

Не считают 9 мая праздником 5% респондентов. Менее 1% не смогли определить свое отношение к этому дню.

Большим праздником 9 мая является для людей старшего поколения: среди респондентов, старше 60 лет большим праздником этот день считают 88,4%.

В младших возрастных группах число тех, кто считает 9 мая действительно большим праздником несколько снижается. Самое низкое - в группе 18-29 лет: День Победы действительно великим праздником считают 61,6% опрошенных.

Войну против фашизма украинцы преимущественно склонны называть Великой Отечественной (69,2% опрошенных). Около четверти респондентов (24,7%) называет эту войну Второй мировой. Другие ответы дали 2,2% респондентов. Остальные колебались с ответом.

Исследование соцслужба Центра Разумкова провела 14-21 апреля. Опрошены 2009 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины. Теоретическая погрешность выборки - 2,3%.