Евпатория приготовила самый большой в мире чебурек (фото)

17:22, 02 мая 2010
Крым
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Изделие продали за 44 доллара

Самый большой чебурек в Украине и мире приготовили кулинары в Евпатории в рамках открытия курортного сезона, передает УНИАН.

«Рекорд является не только украинским, но и мировым», - заявил представитель книги рекордов Украины.

Длина изделия составляет 55 сантиметров, ширина - 30 сантиметров, вес - полтора килограмма.

Чебурек продали на аукционе жителю Симферополя за 350 гривен. Мужчина подарил его мальчику. Вырученные за изделие-рекордсмен деньги отдадут в детский дом.

Праздник продолжился состязанием на поедание чебуреков обычных размеров, победил отдыхающий из Днепропетровской области.

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