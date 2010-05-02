Евпатория приготовила самый большой в мире чебурек (фото)
17:22, 02 мая 2010Крым
2 0
Изделие продали за 44 доллара
Самый большой чебурек в Украине и мире приготовили кулинары в Евпатории в рамках открытия курортного сезона, передает УНИАН.
«Рекорд является не только украинским, но и мировым», - заявил представитель книги рекордов Украины.
Длина изделия составляет 55 сантиметров, ширина - 30 сантиметров, вес - полтора килограмма.
Чебурек продали на аукционе жителю Симферополя за 350 гривен. Мужчина подарил его мальчику. Вырученные за изделие-рекордсмен деньги отдадут в детский дом.
Праздник продолжился состязанием на поедание чебуреков обычных размеров, победил отдыхающий из Днепропетровской области.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter