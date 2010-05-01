Депутата райсовета повязали при получении $2 тысяч земельной взятки

Прокуратура Крыма возбудила уголовное дело по факту вымогательства председателем садоводческого кооператива, депутатом Черноморского районного совета десяти тысяч долларов взятки за выделение земельных участков и получения пятой части этой суммы.

«Он рассчитывал получить 10 тысяч долларов от двух претендентов на участки площадью 0,2 га в кооперативе, но был задержан правоохранителями при получении части суммы», - говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Дело завели по части 2 статьи 368 Уголовного кодекса Украины - «получение взятки в большом размере или должностным лицом, которое занимает ответственное положение, или по предварительному сговору группой лиц, или повторно, или соединенное с вымогательством».

Санкция статьи предусматривает от пяти до десяти лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности сроком до трех лет и с конфискацией имущества.