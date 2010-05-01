Депутата райсовета повязали при получении $2 тысяч земельной взятки
Вообще, он вымогал десять тысяч
Прокуратура Крыма возбудила уголовное дело по факту вымогательства председателем садоводческого кооператива, депутатом Черноморского районного совета десяти тысяч долларов взятки за выделение земельных участков и получения пятой части этой суммы.
«Он рассчитывал получить 10 тысяч долларов от двух претендентов на участки площадью 0,2 га в кооперативе, но был задержан правоохранителями при получении части суммы», - говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.
Дело завели по части 2 статьи 368 Уголовного кодекса Украины - «получение взятки в большом размере или должностным лицом, которое занимает ответственное положение, или по предварительному сговору группой лиц, или повторно, или соединенное с вымогательством».
Санкция статьи предусматривает от пяти до десяти лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности сроком до трех лет и с конфискацией имущества.