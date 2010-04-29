Украина отдаст России Керченский пролив, не исключает экс-глава МИДа

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО не исключает, что украинская власть отдаст России Керченский пролив.

“Думаю, это будет очередным, что сдаст власть”, - заявил он в интервью УНИАН.

По мнению ОГРЫЗКО, министр иностранных дел России Сергей ЛАВРОВ недаром заявил о том, что сейчас начнется демаркация украинско-российской границы.

“Правильно граница должна проходить таким образом, что Керчь-Еникальский канал, по которому идет основное движение кораблей, принадлежит Украине. Как это определено на всех картах. То есть за все, что там происходит, отвечает украинская сторона. Россияне же обижаются, как это мы, мол, будем спрашивать у украинского лоцмана право на заход в Азовское море”, - сказал ОГРЫЗКО.

По его словам, для РФ международное право интересно лишь тогда, когда отвечает ее интересам. “В ином случае они (россияне) на него не обращают внимания”, - заявил экс-министр.