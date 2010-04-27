Севастополь надеется расширить хозяйственные связи с ЧФ РФ

Ратификация парламентами Украины и России соглашения о продлении пребывания Черноморского флота на украинской территории позволит расширить культурные и хозяйственные связи Севастополя и ЧФ и исключит политическую составляющую, заявил председатель севастопольской администрации Валерий САРАТОВ, передает УНИАН.

«Считаю, что культурные связи и участие в хозяйственных вопросах жизни города можно расширить. За скобками должна остаться политическая жизнь, потому что политическая жизнь определяется президентами», - сказал САРАТОВ на брифинге.

По его словам, в этом году должно быть закончено строительство поликлиники семейного типа в Казачьей бухте, на что выделяет средства Россия в соответствии с межправительственным соглашением об участии в социально-экономическом развитии Севастополя и других населенных пунктов, где размещены формирования ЧФ РФ.

«Уже сделали документацию для школы, и в следующем году можно будет начать строительство этой школы в районе Казачьей бухты, где компактно проживают российские военнослужащие и члены их семей», - сказал САРАТОВ.

По его мнению, одним из направлений культурного сотрудничества может стать «совместное участие в содержании памятников, потому что история Украины и России в Севастополе тесно переплетена».

«(Власти города) с благодарностью бы это восприняли. Эта тема должна стать предметом двухстороннего обсуждения, так как в городе только памятников, связанных с Великой Отечественной войной, более 370», - сказал губернатор.