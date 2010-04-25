У Москвы много задумок насчет Севастополя

Московские компании считают Севастополь инвестиционно привлекательным, заявил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы РФ по вопросам межрегионального сотрудничества, спорта и туризма Сергей БАЙДАКОВ.

«Мы всегда говорили о том, что Севастополь для нас интересен. Нет сомнения в том, что московские компании выступят инициаторами многих инвестиционных проектов на территории Севастополя», - сказал БАЙДАКОВ журналистам после встречи с руководителем севастопольской администрации Валерием САРАТОВЫМ.

Вице-мэр столицы РФ считает «гостиничное хозяйство, сферу обслуживания туристов, спорт» наиболее актуальными для инвестирования в Севастополь.

«Сегодня Севастополь - одна из интереснейших площадок для возможного инвестирования не только московскими, но и зарубежными компаниями для продвижения вопросов строительства, развития объектов инфраструктуры обслуживания», - заявил БАЙДАКОВ.

По его словам, подписание президентами России и Украины соглашения о продлении пребывания в Севастополе Черноморского флота РФ после 2017 года на 25 лет обнадеживает и «настраивает на позитивный лад».

«У нас много планов, много задумок», - сказал вице-мэр Москвы.

САРАТОВ отметил, что это его первая официальная встреча с представителем российской стороны после подписания соглашения по ЧФ РФ.

«Надо согласовать дату, что бы мы в мае могли посетить Москву, и уже на новом уровне обсудить вопросы и отношения, которые очень хотелось бы развить в связи с подписанием соглашения», - сказал губернатор.