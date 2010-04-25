Медведев и Янукович подумывают соединить мостом Россию с Крымом

Крымский премьер Василий ДЖАРТЫ заявляет, что убедил президентов России и Украины Дмитрия МЕДВЕДЕВА и Виктора ЯНУКОВИЧА в необходимости скорейшего строительства транспортного перехода через Керченский пролив.

«Я очень рад, что смог убедить двух президентов в том, что мост Керчь-Кавказ должен быть построен как можно скорее», - цитирует ДЖАРТЫ крымская организация Партии регионов, чьим лидером он является.

По мнению руководителя крымского правительства, проект строительства «обеспечит экономический и социальный прорыв для всего Крыма за счет расширения связей с Краснодарским краем, развития дорожно-транспортной инфраструктуры, создания тысяч новых рабочих мест».

«Причем перемены начнутся уже очень скоро: президент МЕДВЕДЕВ сказал, что мост необходимо построить до 2014 года», - заявил ДЖАРТЫ.

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в эфире телеканала ICTV в воскресенье заявил, что ведутся переговоры с российской стороной о строительстве транспортного перехода через Керченский пролив.

Транспортный переход «Керчь-Кубань» способен обеспечить перемещение через пролив до 10 миллионов человек в год. Также он может использоваться для транспортировки сжиженного газа в железнодорожных и автомобильных цистернах, сообщала ранее пресс-служба крымского правительства.

ЯНУКОВИЧ, будучи кандидатом в президенты, обещал реализовать проект строительства моста в случае победы на выборах. «Я в обязательном порядке построю мост "Керчь-Кавказ". Открытием транспортного коридора мы создадим благоприятные условия для развития Крыма - его туристической отрасли, и, конечно, для движения товаров. Транзит - это всегда дополнительные ресурсы», - заявлял он в Симферополе.

МЕДВЕДЕВ и ЯНУКОВИЧ 21 апреля в Харькове подписали соглашение, которое продолжает пребывание ЧФ РФ в Крыму после 2017 года на 25 лет с правом последующей пролонгации еще на 5 лет. Украина в обмен на это добилась сокращения цены на российский газ на 30%, но не более чем на 100 долларов за тысячу кубометров. Соглащение должны ратифицировать парламенты двух стран.

В этот же день в Харькове прошла встреча с руководителями приграничных регионов России и Украины, в которой принимал участие ДЖАРТЫ.