В Севастополе любители пьяной езды белили бордюры и сажали деревья
11:00, 25 апреля 2010Крым
0 0
Инспекция по наказаниям: довольны все
В Севастополе в субботнике, помимо тысяч жителей города, впервые организованно участвовали двадцать нарушителей правил дорожного движения - в основном те, кто сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.
Как сообщил УНИАН представитель отдела инспекции по вопросам исполнения наказаний Ярослав БОНДАРЕНКО, нарушители ПДД высадили деревья, убрали территорию, побелили бордюры.
Как утверждают в инспекции, нарушители правил дорожного движения считают подобные виды взысканий наиболее действенными и гуманными.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter