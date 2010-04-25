В Севастополе любители пьяной езды белили бордюры и сажали деревья

11:00, 25 апреля 2010
Крым
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Инспекция по наказаниям: довольны все

В Севастополе в субботнике, помимо тысяч жителей города, впервые организованно участвовали двадцать нарушителей правил дорожного движения - в основном те, кто сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщил УНИАН представитель отдела инспекции по вопросам исполнения наказаний Ярослав БОНДАРЕНКО, нарушители ПДД высадили деревья, убрали территорию, побелили бордюры.

Как утверждают в инспекции, нарушители правил дорожного движения считают подобные виды взысканий наиболее действенными и гуманными.

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