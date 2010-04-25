В Крыму легковушка упала с обрыва в море (фото)

Четверо человек пострадали в результате падения легкового автомобиля с обрыва в Азовское море в восточном Крыму, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

Информация о происшествии в селе Каменское поступила к спасателям в ночь на воскресенье.

Автомобиль ВАЗ съехал с обрыва высотой три-четыре метра из-за «неосмотрительности водителя», заявляет МЧС.

Пострадавшие - водитель и трое пассажиров - госпитализированы в хирургическое отделение больницы. Их состояние оценивается медиками как средней степени тяжести.