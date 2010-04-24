Корабли ЧФ произвели пуски крылатых ракет в Черном море

Экипажи кораблей Черноморского флота России произвели пуски крылатых ракет на учениях в Черном море юго-западнее крымского мыса Тарханкут, сообщила пресс-служба ЧФ РФ.

”Корабельная ударная группа в составе ракетного корабля на воздушной подушке ”Самум”, малого ракетного корабля ”Штиль” и двух ракетных катеров ”Ивановец” и Р-60 выполнила совместные ракетные стрельбы на приз главнокомандующего ВМФ по сложной морской цели, имитирующей отряд боевых кораблей противника. Боевые упражнения выполнены с высоким качеством”, - говорится в пресс-релизе.

В обеспечении учений приняли участие более 15 кораблей и судов флота, а также самолеты и вертолеты морской авиации.