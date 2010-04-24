Россия выделит $4,7 миллиона на развитие Севастополя

38 миллионов гривен выделит Россия из государственного бюджета в текущем году на социально-экономическое развитие Севастополя, заявил начальник управления экономики севастопольской администрации Элемдар АХТЕМОВ, передает УНИАН.

«Эта цифра уже подтверждена и уже сделан расчет на 2011 год - 41 миллион гривен», - сказал чиновник в эфире региональной государственной телерадиокомпании.

По его словам, в соответствии с соглашениями, деньги из госбюджета РФ идут на строительство и реконструкцию «важных для города объектов - объектов водоснабжения, полигон твердых бытовых отходов».

По информации АХТЕМОВА, в 2009 году поступления от воинских формирований ЧФ РФ в бюджет Севастополя, превышавший по доходам 1,1 млрд. грн., составили 78 млн. грн., а поступления от флота в социальные фонды - свыше 214 млн. грн. (почти 20% от всех поступлений в эти фонды).