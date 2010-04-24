Севастополь требует удвоить компенсацию за базирование ЧФ РФ
12:49, 24 апреля 2010Крым
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Губернатор надеется на президента
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«Мы просим сумму 202 миллиона 616 тысяч гривен. На сегодня согласованная цифра составляет 107 миллионов. Вопрос не решен. Обращение к премьер-министру написано. Переговоры с министерством финансов идут непрерывно», - сказал САРАТОВ журналистам в Севастополе, передает УНИАН.
Чиновник намерен поднять вопрос увеличения компенсации за базирование ЧФ во время первого приезда в Севастополь президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.
«Надо знать позицию президента, и, соответственно, опираться на его поддержку. В противном случае министерство финансов сделает все, чтобы ограничить права севастопольцев в этом вопросе», - заявил САРАТОВ.
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