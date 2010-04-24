Севастополь требует удвоить компенсацию за базирование ЧФ РФ

Севастополь требует увеличить почти вдвое - до 202,6 млн. грн. - субвенцию из госбюджета Украины в качестве компенсации потерь, которые город несет из-за размещения на его территории Черноморского флота России, заявил председатель городской администрации Валерий САРАТОВ.

«Мы просим сумму 202 миллиона 616 тысяч гривен. На сегодня согласованная цифра составляет 107 миллионов. Вопрос не решен. Обращение к премьер-министру написано. Переговоры с министерством финансов идут непрерывно», - сказал САРАТОВ журналистам в Севастополе, передает УНИАН.

Чиновник намерен поднять вопрос увеличения компенсации за базирование ЧФ во время первого приезда в Севастополь президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

«Надо знать позицию президента, и, соответственно, опираться на его поддержку. В противном случае министерство финансов сделает все, чтобы ограничить права севастопольцев в этом вопросе», - заявил САРАТОВ.