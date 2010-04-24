Поссовет отменил изъятие 9 га у моря
12:41, 24 апреля 2010Крым
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Протест надзорного органа удовлетворен
Поссовет Коктебеля по протесту прокуратуры Крыма отменил решение об изъятии у Научно-исследовательского института аэроупругих систем 8,6 га земли у моря, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
«Коктебельский поселковый совет отменил свое февральское решение о прекращении институту права пользования землей, которая использовалась для обслуживания базы отдыха «Прибой» и детского оздоровительного лагеря «Восход», - говорится в пресс-релизе.
По закону орган местной власти не может распоряжаться землями государственных предприятий.
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