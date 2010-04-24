Евпатория откроет курортный сезон парадом и праздником чебурека

Евпатория - детский курорт на западе крымского полуострова - откроет туристический сезон 1-2 мая парадом, чемпионатом живых скульптур и праздником чебурека, говорится в пресс-анонсе мэрии.

Парад в центре города 1 мая будет принимать артист в образе повелителя морей Нептуна.

«Он определит самую красочную колонну, самую большую и самую оригинальную», - отметила пресс-служба исполкома.

Праздник продолжится открытием солнечных часов на Театральной площади и аквариума в парке Фрунзе.

Во второй половине дня начнется чемпионат живых статуй. В соревнованиях, которые проводятся в Евпатории в третий раз, примут участие 75 артистов, создавших образы населяющих Крым народов, греческих богов, атлантов и муз. «Это одно из самых больших в Европе и самое масштабное в СНГ шоу живых скульптур», - отметила мэрия.

2 мая праздник переместится в старую часть города. На улице Караимской планируется приготовить большой чебурек, претендующий на место в Книге рекордов Украины, а если удастся, то и Гиннеса. Будут развернуты выставки декоративно-прикладного искусства и ремесел.

Также в дни открытия курортного сезона в Евпатории запланированы чемпионат по игре в домино «Рыба е-мае» и соревнования любителей катания на роликах, скейтах, самокатах и велосипедах.