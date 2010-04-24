Горсовет Севастополя призвал Раду ратифицировать соглашение по ЧФ

Городской совет Севастополя призвал Верховную Раду ратифицировать соглашение о продлении c 2017 года на 25 лет пребывания Черноморского флота России в Украине, передает УНИАН.

За принятие обращения к украинскому парламенту единогласно проголосовали 57 присутствовавших на внеочередной сессии депутатов. Всего в севастопольском горсовете 75 депутатов.

«Черноморский флот будет одним из гарантов безопасности стран Черноморского бассейна. В этом заинтересована и Украина, и Россия, и остальные страны Причерноморского региона... На предприятиях, обслуживающих флот, работают порядка 20 тысяч севастопольцев. Продление пребывания флота позволит сохранить уже имеющиеся рабочие места и даст возможность создавать новые», - говорится в заявлении, озвученном с трибуны горсовета председателем севастопольской администрации Валерием САРАТОВЫМ.

21 апреля президенты РФ и Украины Дмитрий МЕДВЕДЕВ и Виктор ЯНУКОВИЧ подписали соглашение, которое продолжает пребывание ЧФ РФ в Крыму до 2042 года с правом последующей пролонгации еще на 5 лет. Украина в обмен на это добилась сокращения цены на российский газ на 30%, но не более чем на 100 долларов за тысячу кубометров.

Спикер Государственной думы России Борис ГРЫЗЛОВ заявил, что Госдума и Верховная Рада 27 апреля могут синхронно ратифицировать договор.