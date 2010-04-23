Медведев внес соглашение по ЧФ на ратификацию в Госдуму

Президент Российской Федерации Дмитрий МЕДВЕДЕВ внес на ратификацию в Государственную думу соглашение между РФ и Украиной о продлении срока пребывания Черноморского флота в Крыму на 25 лет после 2017 года.

Информация о документе размещена в базе данных Госдумы в пятницу.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ внес соглашение на ратификацию в Верховную Раду. Проект закона о ратификации зарегистрирован в украинском парламенте в пятницу.

Украинская оппозиция не сможет помешать ратификации договора, заявил ЯНУКОВИЧ. «Уверен, что ратификация будет сделана», - сказал он на брифинге.

21 апреля МЕДВЕДЕВ и ЯНУКОВИЧ подписали соглашение, которое продолжает пребывание ЧФ РФ в Крыму до 2042 года с правом последующей пролонгации еще на 5 лет. Украина в обмен на это добилась сокращения цены на российский газ на 30%, но не более чем на 100 долларов за тысячу кубометров.

Спикер Государственной думы России Борис ГРЫЗЛОВ заявил, что Госдума и Верховная Рада 27 апреля могут синхронно ратифицировать договор.