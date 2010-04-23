Назначен новый начальник таможни

Пудрик ранее работал в Бердянске

Государственная таможенная служба Украины назначила начальником Крымской таможни Дениса ПУДРИКА, который до этого руководил Бердянской таможней. Ранее Крымскую таможню возглавлял Евгений САМСОНОВ. ПУДРИК работает в таможенных органах с 1998 года, сообщила пресс-служба ведомства. Он награжден нагрудным знаком «Почетный таможенник Украины».

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