Назначен новый начальник таможни

17:25, 23 апреля 2010
Крым
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Пудрик ранее работал в Бердянске

Государственная таможенная служба Украины назначила начальником Крымской таможни Дениса ПУДРИКА, который до этого руководил Бердянской таможней.

Ранее Крымскую таможню возглавлял Евгений САМСОНОВ.

ПУДРИК работает в таможенных органах с 1998 года, сообщила пресс-служба ведомства.

Он награжден нагрудным знаком «Почетный таможенник Украины».

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