Назначен новый начальник таможни
17:25, 23 апреля 2010Крым
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Пудрик ранее работал в Бердянске
Государственная таможенная служба Украины назначила начальником Крымской таможни Дениса ПУДРИКА, который до этого руководил Бердянской таможней.
Ранее Крымскую таможню возглавлял Евгений САМСОНОВ.
ПУДРИК работает в таможенных органах с 1998 года, сообщила пресс-служба ведомства.
Он награжден нагрудным знаком «Почетный таможенник Украины».
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