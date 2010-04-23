Кабмин предлагает ввести налог на роскошь

Кабинет министров для наполнения доходной части госбюджета Украины предлагает ввести налог на квартиры площадью больше 300 м2, дома - 500 м2, предметы роскоши: яхты, самолеты, вертолеты, автомобили стоимостью более 50 тысяч евро и мотоциклы - больше 10 тысяч евро.

Законопроект рассмотрен в ходе внеочередного заседания Кабмина в пятницу, сообщила пресс-служба правительства.

Кроме того, подготовленными правительством проектами законов планируется увеличить акцизные сборы на алкогольную и табачную продукцию и пересмотреть ставки налогообложения за пользование радиочастотами.