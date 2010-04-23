«Зеленые» заявляют о нападении на депутата горсовета Алупки

Крымская организация Партии зеленых Украины заявляет о нападении на депутата городского совета Алупки от ПЗУ Надежду ЯХНИС и требует от правоохранителей провести расследование.

«21 апреля, около 22 часов, женщина была избита неизвестными лицами в собственном доме. Ее сын, учащийся восьмого класса, встав на защиту матери, лишился глаза выстрелом из травматического оружия. Надежда ЯХНИС находится в реанимации, состояние стабильно тяжелое, приходит периодически в сознание, сыну Николаю сделан ряд сложных операций», - говорится в заявлении крымских «зеленых».

«Это резонансное преступление для Крыма и Украины должно быть раскрыто в кратчайшие сроки, преступники и заказчики должны понести суровое наказание», - считают активисты Партии зеленых.

Руководство крымского отделения ПЗУ связывает нападение на ЯХНИС с ее «разоблачительными выступлениями по поводу незаконного выделения дорогой алупкинской земли».

По данным «зеленых», это не первое нападение на ЯХНИС.

«В 2006 году она уже подвергалась нападению во время выполнения своих депутатских обязанностей, отстаивая интересы жителей Алупки, встав на защиту самовольно захваченной застройщиком детской площадки. Тогда виновный был отдан под суд, осужден и сразу освобожден из зала суда по амнистии», - заявили активисты ПЗУ.