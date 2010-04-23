Россия и Украина готовят соглашение по маякам

Спорные вопросы по базированию Черноморского флота России в Крыму будут урегулированы в ближайшее время, заявил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Украине Михаил ЗУРАБОВ, передает УНИАН.

«В период обсуждения целого комплекса вопросов, связанного с пребыванием российского Черноморского флота весьма на высоком уровне, прежде всего, в контактах между двумя министрами иностранных дел России и Украины, а затем эти договоренности были подтверждены высшим политическим руководством, было условлено, что те не до конца урегулированные вопросы, которые остались после подписания соглашений о порядке пребывания российского Черноморского флота на территории Украины в 1997 году, в ближайшее время должны быть урегулированы», - сказал ЗУРАБОВ во время видеомоста Москва-Киев.

Посол подчеркнул, что этому вопросу будет посвящено заседание подкомиссии по ЧФ российско-украинской межгосударственной комиссии, которое запланировано на 28 апреля.

По словам ЗУРАБОВА, встреча настолько важна, что принято решение о переносе с 28 на 30 апреля заседания комитета по экономическому сотрудничеству.

Посол не исключил, что большинство документов, уточняющих порядок пребывания ЧФ РФ в Украине, будет подписано в мае во время визита президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА в Киев.

Он отметил, что вопрос использования частями ЧФ РФ гидрографического оборудования и маяков обсуждался в позитивном ключе. Стороны понимают важность решения конфликтных вопросов, которые возникали из-за отсутствия договоренностей.

«Я уверен, что эти решения будут в ближайшее время подписаны», - сказал ЗУРАБОВ.