ЮНИСЕФ проведет тренинги для крымских педагогов и психологов

Представительство Детского фонда Организации Объединенных Наций в Украине организует в конце апреля - мае серию тренингов по формированию толерантного отношения к ВИЧ-позитивным детям в учреждениях сферы образования Крыма.

Планируется провести четыре обучающих мероприятия для более ста педагогов, психологов, медработников, сообщила пресс-служба крымского отделения всеукраинской сети людей, живущих с ВИЧ.

«27 апреля в Симферополе состоится открытие серии тренингов, будут присутствовать представители ЮНИСЕФ и министерства образования и науки автономии», - говорится в пресс-релизе.