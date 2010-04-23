Севастополь проверит законность земельных решений за три года

Председатель государственной администрации Севастополя Валерий САРАТОВ поручил проверить законность изданных за последние три года администрацией его предшественника Сергея КУНИЦЫНА распоряжений в сфере регулирования земельных отношений.

Ранее САРАТОВ, будучи председателем городского совета Севастополя, резко критиковал администрацию КУНИЦЫНА за деятельность, касающуюся земли. Со своей стороны администрация обвиняла горсовет в нарушении земельного законодательства.

"Проверка будет проводиться на предмет соответствия распоряжений требованиям действующего земельного законодательства с целью устранения причин возможных нарушений и минимизации их негативных правовых последствий", - заявила пресс-служба администрации Севастополя.

САРАТОВ поручил управлению градостроительства и архитектуры, управлению экономики и управлению госкомитета земельных ресурсов прекратить исполнение касающихся земельных участков в Севастополе распоряжений администрации, изданных в 2008-м, 2009-м годах и до 8 апреля 2010-го, включая поручения об оформлении госактов на право собственности.

Напомним, в начале апреля президент Виктор ЯНУКОВИЧ назначил САРАТОВА руководителем администрации Севастополя, уволив с этой должности КУНИЦЫНА.

КУНИЦЫНА глава государства назначил своим представителем в Крыму.