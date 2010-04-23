Севастополь проверит законность земельных решений за три года
Поручено поднять документы Куницына
Председатель государственной администрации Севастополя Валерий САРАТОВ поручил проверить законность изданных за последние три года администрацией его предшественника Сергея КУНИЦЫНА распоряжений в сфере регулирования земельных отношений.
Ранее САРАТОВ, будучи председателем городского совета Севастополя, резко критиковал администрацию КУНИЦЫНА за деятельность, касающуюся земли. Со своей стороны администрация обвиняла горсовет в нарушении земельного законодательства.
"Проверка будет проводиться на предмет соответствия распоряжений требованиям действующего земельного законодательства с целью устранения причин возможных нарушений и минимизации их негативных правовых последствий", - заявила пресс-служба администрации Севастополя.
САРАТОВ поручил управлению градостроительства и архитектуры, управлению экономики и управлению госкомитета земельных ресурсов прекратить исполнение касающихся земельных участков в Севастополе распоряжений администрации, изданных в 2008-м, 2009-м годах и до 8 апреля 2010-го, включая поручения об оформлении госактов на право собственности.
Напомним, в начале апреля президент Виктор ЯНУКОВИЧ назначил САРАТОВА руководителем администрации Севастополя, уволив с этой должности КУНИЦЫНА.
КУНИЦЫНА глава государства назначил своим представителем в Крыму.