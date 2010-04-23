Лишь Янукович и Кабмин могут обратиться в КС о соглашении по ЧФ

По поводу конституционности международных договоров обратиться в Конституционный Суд (КС) Украины согласно законодательству могут только президент и правительство, заявил председатель суда Андрей СТРИЖАК, передает УНИАН.

«По международным договорам могут быть только два субъекта представления - президент и Кабинет министров, но не депутаты, никто (другой)», - сказал СТРИЖАК на брифинге.

Он не стал комментировать конституционность подписанного 21 апреля президентами Украины и России Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ договора о продлении срока базирования Черноморского флота РФ в Севастополе с 2017 года на 25 лет, сославшись на то, что еще не ознакомился с текстом документа.

«Пусть будет ратифицирован, мы его изучим. Если бы я сказал, что он правильный или неправильный, я был бы не судья. Я не могу толковать как политики то, чего я не читал», - заявил СТРИЖАК.

21 апреля МЕДВЕДЕВ и ЯНУКОВИЧ подписали соглашение, которое продолжает пребывание ЧФ РФ в Крыму до 2042 года с правом последующей пролонгации еще на 5 лет. Украина в обмен на это добилась сокращения цены на российский газ на 30%, но не более чем на 100 долларов за тысячу кубометров. Флотское соглашение должно быть ратифицировано парламентами двух стран.

20 апреля Конституционный Суд отказал Виктору ЮЩЕНКО в открытии производства по его февральскому представлению относительно конституционности пребывания на территории Украины иностранных военных баз в связи с неподведомственностью этого вопроса КС, заявила пресс-служба суда.