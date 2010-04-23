Госдума утвердила дату ратификации соглашения о ЧФ РФ

Государственная дума России 27 апреля проведет внеочередное заседание для ратификации соглашения о продолжении срока базирования Черноморского флота РФ на территории Украины, сообщил депутат Госдумы РФ, член комитета по обороне Михаил НЕНАШЕВ, передает УНИАН.

«Государственная дума только что проголосовала за проведение внеочередного заседания 27 апреля для ратификации соглашения, которое подписали главы России и Украины», - сказал НЕНАШЕВ на пресс-конференции в Москве.

По его словам, решение принято большинством голосов.

НЕНАШЕВ уверен, что депутаты Госдумы ратифицируют соглашение.

По его мнению, соглашение о ЧФ РФ нормализует политические, экономические и военно-морские отношения Украины и России.

В Верховной Раде Украины ратификация соглашения планируется также 27 апреля.

Президенты России и Украины Дмитрий МЕДВЕДЕВ и Виктор ЯНУКОВИЧ 21 апреля подписали соглашение, которое продолжает пребывание ЧФ РФ в Крыму после 2017 года на 25 лет с правом последующей пролонгации еще на 5 лет.