Оппозиция требует признать неприемлемым соглашение о флоте

Проект постановления о неприемлемости соглашения между Украиной и Россией о продлении пребывания Черноморского флота РФ в Крыму на 25 лет зарегистировали в Верховной Раде депутаты Борис ТАРАСЮК ("Наша Украина - Народная самооборона") и Олег БИЛОРУС ("Блок Юлии Тимошенко").

Кроме того, они внесли проект постановления о создании временной следственной комиссии парламента для расследования возможного состава преступления в деяниях президента и чиновников правительства Украины при заключении и подписании соглашения о флоте.

Текст документа на сайте Верховной Рады пока отсутствует.

Президенты России и Украины Дмитрий МЕДВЕДЕВ и Виктор ЯНУКОВИЧ 21 апреля подписали соглашение, которое продолжает пребывание ЧФ РФ в Крыму после 2017 года на 25 лет с правом последующей пролонгации еще на 5 лет. Соглашение должно быть ратифицировано парламентами двух стран.