Путин рассказал, что Черноморский флот охраняет Украину

Черноморский флот России обеспечивает безопасность как РФ, так и Украины, заявил российский премьер-министр Владимир ПУТИН.

«Российский флот в Крыму, безусловно, выполняет задачи обеспечения безопасности и России, и Украины, и не только: он принимает самое активное участие в международных усилиях по поддержанию мира и безопасности», - сказал ПУТИН на заседании российского правительства, передает УНИАН.

Премьер подчеркнул, что подписанное президентами РФ и Украины соглашение по продлению пребывания ЧФ РФ в Крыму отвечает «коренным интересам российского и украинского народов» и является прорывом в отношениях двух стран.

«Главное здесь не деньги, сэкономленные в Украине либо потерянные Россией, главное - это не газ и даже не флот, как бы это все важно не было для нашей страны и Украины. Главное - это отношения между двумя народами, отношения доверия друг к другу, понимание общности интересов и исторических целей, чувства локтя», - сказал ПУТИН.

21 апреля президенты России и Украины Дмитрий МЕДВЕДВЕВ и Виктор ЯНУКОВИЧ подписали соглашение, продлевающее пребывание ЧФ РФ в Крыму после 2017 года на 25 лет с правом пролонгации еще на 5 лет в случае согласия сторон. Украина добилась снижения цены на российский газ на 30%, но не более чем на 100 долларов за тысячу кубометров.