Курс русской литературы вернется в школы Украины?

Отдельный курс русской литературы следует вернуть в средние школы Украины, считает министр образования и науки Дмитрий ТАБАЧНИК, передает УНИАН.

На вопрос журналистов о возможности выделения в учебных программах курса русской литературы из курса зарубежной ТАБАЧНИК ответил: «Это скажут специалисты, но я думаю, что это стоит сделать».

«Перенесение русской литературы в курс зарубежной литературы, по моему мнению, это искажение, которое абсолютно не отвечает качеству образования, потому что Украина является вместе с Россией соавтором и совладелицей огромной украинской русскоязычной культуры», - сказал министр.

ТАБАЧНИК заявил, что стоит говорить не об ограничении, а о расширении языкового горизонта украинцев.

«Судьбой подарено украинскому народу билингвизм, и отказываться от него абсолютно нецелесообразно, некстати. Знание каждого языка - это знание целого мира. У нас сегодня в Украине все имеют возможность одновременно гармонически быть причастными к двум океанам культур, к двум морям информации. Нужно говорить не о том, чтобы отвести воду и запретить пользоваться океаном одной культуры, а овладеть третьим, четвертым океаном - англоязычной культуры, франкоязычной или какой-либо другой», - сказал ТАБАЧНИК.