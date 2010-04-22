Из Симферополя в Москву будут курсировать скоростные поезда

«Укрзализныця» и «Российские железные дороги» (РЖД) подписали меморандум о намерениях ускорить движение пассажирских поездов на направлениях Москва - Киев и Москва - Симферополь, заявил генеральный директор «Укрзализныци» Михаил КОСТЮК, передает УНИАН.

По его словам, договоренности достигнуты в Киеве в рамках заседания рабочей российско- украинской группы по вопросам организации скоростного движения.

Меморандум подписали первый заместитель гендиректора «Укрзализныци» Николай СЕРГИЕНКО и старший вице-президент РЖД Валентин ГАПАНОВИЧ.