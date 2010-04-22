ЧФ привлечет российские инвестиции в Крым - спикер автономии

Продление пребывания Черноморского флота Российской Федерации на украинской территории до 2042 года, предусмотренное подписанным президентами РФ и Украины соглашением, привлечет инвестиции в крымский регион и способствует его развитию, считает председатель Верховного совета Крыма Владимир КОНСТАНТИНОВ.

«В связи с тем, что (флотское) соглашение предусматривает серьезные инвестиции России в различные объекты инфраструктуры, расположенные не только в Севастополе, но и на территории всей автономии, достигнутая договоренность о продлении пребывания ЧФ в Крыму даст мощный толчок социально-экономическому развитию крымского региона», - говорится в комментарии крымского спикера, текст которого распространила его пресс-секретарь Алла ГОРЕВА.

КОНСТАНТИНОВ считает, что договоренности РФ и Украины «укрепят элемент стабильности» как в Черноморском регионе в целом, так и в Крыму в частности.

Руководитель крымского парламента назвал подписание соглашения «мудрым решением» лидеров РФ и Украины.

«Оно (соглашение) стало итогом огромной работы ЯНУКОВИЧА, позволившей совершить гигантский прорыв в отношениях с Россией, которые в течение последних пяти лет, к сожалению, только разрушались», - сказал КОНСТАНТИНОВ.

21 апреля президенты России и Украины Дмитрий МЕДВЕДЕВ и Виктор ЯНУКОВИЧ подписали соглашение, которое продолжает пребывание ЧФ РФ в Крыму после 2017 года на 25 лет с правом пролонгации еще на 5 лет.

Соглашение должно быть ратифицировано Госдумой РФ и Верховной Радой Украины.

КОНСТАНТИНОВ - член Партии регионов.