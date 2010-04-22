Горсовет Севастополя из-за флота соберется на сессию вне очереди

Севастопольский городской совет 24 апреля проведет внеочередное пленарное заседание, на котором рассмотрит вопрос об обращении к Верховной Раде Украины с ходатайством ратифицировать соглашение о продлении пребывания Черноморского флота России в Крыму, сообщила его пресс-служба.

«Учитывая, что на две трети депутатский корпус горсовета состоит из членов Партии регионов, если добавить сюда коммунистов, «витренковцев» и «Русский блок», то нет никаких сомнений, что будет принято решение о обращении», - заявил УНИАН один из депутатов горсовета.

21 апреля президенты Украины и России Виктор ЯНУКОВИЧ и Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписали соглашение о продлении с 2017 года на 25 лет срока пребывания ЧФ РФ в Севастополе. В обмен на это соглашение Украина получила снижения цены на российский газ на 30%, но не более, чем на 100 долларов за тысячу кубометров.