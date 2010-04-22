Янукович поздравил митрополита Лазаря с днем рождения

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил с днем рождения архиерея Симферопольской и Крымской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата ЛАЗАРЯ.

"Уважение вызывает Ваш многолетний неутомимый труд на ниве Божией во благо верных Украинской Православной Церкви", - говорится в президентской телеграмме, сообщает пресс-служба епархии.

ЯНУКОВИЧ пожелал митрополиту ЛАЗАРЮ крепкого здоровья, долгих лет жизни и неисчерпаемого духовного воодушевления.

“Пусть Господь помогает вам в служении Церкви и нашему народу”, - отметил ЯНУКОВИЧ.

Митрополит Симферопольский и Крымский ЛАЗАРЬ (в миру Ростислав ШВЕЦ) родился 22 апреля 1939 года в селе Комарин, ныне Кременецкого района Тернопольской области, в крестьянской семье.

В 1992 году назначен архиепископом Симферопольским и Крымским.

В 2000-м возведен в сан митрополита.