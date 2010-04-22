Янукович не исключает проведения референдума о пребывании ЧФ РФ

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ не исключает проведения референдума по вопросу продления пребывания Черноморского флота России в Крыму, передает УНИАН.

"У меня есть намерение обсудить это с народом, с общественностью", - сказал ЯНУКОВИЧ на пресс-конференции в Киеве.

Президент заявил, что для начала нужно подготовить "законодательную базу" о референдумах и создать "систему" для определения вопросов, которые "очень тревожат общество".

"Понятно, что таких вопросов будет очень много", - заявил ЯНУКОВИЧ.

21 апреля президенты России и Украины Дмитрий МЕДВЕДВЕВ и Виктор ЯНУКОВИЧ подписали соглашение, продлевающее пребывание ЧФ РФ в Крыму после 2017 года на 25 лет с правом пролонгации еще на 5 лет в случае согласия сторон. Соглашение должно быть ратифицировано Госдумой РФ и Верховной Радой Украины.

Украина добилась снижения цены на российский газ на 30%, но не более чем на 100 долларов за тысячу кубометров.