Администрация Севастополя требует от партий прекратить тарифный пиар

Председатель севастопольской государственной администрации Валерий САРАТОВ призывает политиков не спекулировать на проблеме тарифов, а предложить шаги для решения проблем в жилищно-коммунальном хозяйстве города.

«Голая критика без конструктивных предложений будет ничем иным, как пиаром и популизмом. Участие политических партий в решении проблемы уменьшения себестоимости оказываемых услуг предприятиями ЖКХ будет эффективнее всяких заявлений, листовок и митингов протестов против оптимизации тарифов», - сказал САРАТОВ.

13 апреля горсовет утвердил коммунальные тарифы, которые примерно в два раза выше утвержденных депутатами города в 2006 году и на 20-25% ниже, установленных в сентябре 2009 года приказом тогдашнего руководителя администрации - начальника гражданской обороны Севастополя Сергея КУНИЦЫНА.

По мнению САРАТОВА, партии должны понимать, что от их практического участия в решении коммунальных проблем Севастополя «во многом будет зависеть доверие общины к ним, а значит -будущее этих политических сил».