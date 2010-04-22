Флотский договор не повлияет на евроинтеграцию Украины - комиссар

Соглашение о продлении базирования Черноморского флота России в Крыму на 25 лет не повлияет на евроинтеграцию Украины, считает комиссар Евросоюза по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефан ФЮЛЕ, передает УНИАН.

«Я не вижу вызовов, которые могли бы помешать нашему общему процессу. Я не вижу никаких прямых угроз в продлении пребывания ЧФ РФ для проведения необходимых реформ», - сказал он.

Президенты России и Украины подписали соглашение, продлевающее пребывание ЧФ РФ в Крыму после 2017 года на 25 лет с правом пролонгации еще на 5 лет, в случае согласия сторон. Соглашение должно быть ратифицировано Госдумой РФ и Верховной Радой Украины.

По мнению еврокомиссара, на процесс евроинтеграции Украины может повлиять только проведение реформ, в частности в сфере экономики.

ФЮЛЕ отметил, что его позиция как представителя Чехии в НАТО не отличается от той, которую он занимает на посту еврокомиссара.

Еврокомиссар считает, что подписанные президентами РФ и Украины соглашения по флоту станут предметом для длительной дискуссии в дальнейшем.