Соглашение по ЧФ - фундамент добрососедских отношений

Соглашение о продлении пребывания Черноморского флота России в Крыму на 25 лет, подписанное президентами РФ и Украины, является фундаментом добрососедских отношений двух стран в XXI веке, считает первый заместитель председателя крымского парламента Сергей ЦЕКОВ.

"Базирование Черноморского флота России в городе русской военно-морской славы Севастополе - залог стабильности в отношениях Украины и России", - говорится в комментарии первого вице-спикера, который возглавляет общественную организацию "Русская община Крыма" .

Русская община приветствует решение украинского главы государства Виктора ЯНУКОВИЧА продолжить пребывание ЧФ РФ в Крыму после 2017 года и надеется, что эту позицию президента поддержит большинство граждан Украины.

"Здравомыслящие люди понимают, что президентами Украины и России подписано соглашение, соответствующее интересам обоих государств, а истерия вокруг документа нагнетается политиками-русофобами, ни на что другое не способными и отстраненными от власти за профнепригодность", - сказал ЦЕКОВ.

По мнению вице-спикера, Верховному совету Крыма следует принять обращения к Верховной Раде Украины с призывом ратифицировать соглашение Дмитрия МЕДВЕДЕВА и Виктора ЯНУКОВИЧА.

21 апреля президенты России и Украины подписали соглашение, продлевающее пребывание ЧФ РФ в Крыму после 2017 года на 25 лет с правом пролонгации еще на 5 лет, в случае согласия сторон.

Соглашение должно быть ратифицировано Госдумой РФ и ВР Украины.