Оппозиция грозит протестами из-за продления срока базирования ЧФ

Вице-премьер-министр оппозиционного правительства, лидер "Народного Руха Украины" Борис ТАРАСЮК не исключает проведения акций протеста из-за подписания президентами Украины и России Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ соглашения о продлении базирования Черноморского флота РФ в Крыму на 25 лет после 2017 года.

"Я не исключаю проведения массовых акций протеста в связи с этим (подписанием соглашения)", - сказал ТАРАСЮК, которого цитирует пресс-служба Руха.

Он считает ЧФ дестабилизирующим фактором в Крыму и удивлен заявлениями о том, что российский флот является гарантом безопасности в Украине.

"Черноморский флот, который в большинстве своем недееспособен, не может обеспечить безопасность Украины. К тому же, на протяжении всего пребывания его в Украине мы постоянно сталкивались с нарушением украинского законодательства, случаями глумления над украинской государственной символикой со стороны офицеров и военнослужащих ЧФ РФ, а также со случаями несанкционированного перемещения оружия по Крыму", - сказал депутат Верховной Рады.

Виктор ЯНУКОВИЧ и Дмитрий МЕДВЕДЕВ в среду в Харькове подписали соглашение о продлении базирования ЧФ РФ в Крыму после 2017 года на 25 лет - до 2042. При этом предусматривается возможность пролонгации договора на 5 лет после 2042 года, если стороны не договорятся о других действиях.