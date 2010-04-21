Госдума и Рада могут синхронно ратифицировать соглашение по ЧФ РФ

Государственная Дума России и Верховная Рада Украины могут синхронно - во вторник, 27 апреля - ратифицировать соглашение, продлевающее пребывание Черноморского флота РФ в Крыму до 2042 года, сообщил журналистам спикер Госдумы Борис Грызлов.

Президенты России и Украины Дмитрий Медведев и Виктор Янукович в среду подписали соглашение, продлевающее пребывание ЧФ РФ в Крыму после 2017 года на 25 лет, с правом пролонгации еще на 5 лет.

"Подписание президентами России и Украины соглашения, продлевающего пребывание Черноморского флота на территории Украины, - событие, которое, безусловно, имеет огромное значение для обеспечения стратегической безопасности и стабильности не только в черноморском регионе, но и во всей Европе", - сказал Грызлов, слова которого цитирует "РИА Новости".

Он сообщил, что переговорил со своим коллегой - спикером ВР Украины Владимиром Литвиным.