Соглашение по ЧФ РФ не противоречит Конституции Украины - МИД

Соглашение между Украиной и Россией о продлении на 25 лет срока нахождения Черноморского флота РФ в Крыму не противоречит украинской Конституции и вступит в силу только после его ратификации Верховной Радой, заявляет министерство иностранных дел.

Президенты России и Украины Дмитрий МЕДВЕДЕВ и Виктор ЯНУКОВИЧ подписали соглашение, продлевающее пребывание ЧФ РФ в Крыму после 2017 года на 25 лет - до 2042-го - с правом пролонгации еще на 5 лет.

“Соглашение подписано президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ в полном соответствии с действующей Конституцией и законами Украины и исключительно в рамках полномочий главы государства”, - подчеркивает пресс-служба внешнеполитического ведомства страны.

Дипломаты считают некорректными заявления о том, что Конституция Украины рассматривает 2017 год как предельную дату базирования Черноморского флота на украинской территории.

ЧФ РФ не упоминается ни в одной статье основного закона, при этом статья 14 переходных положений Конституции предусматривает возможность временного пребывания воинских формирований иностранных государств на территории Украины в соответствии с межгосударственными соглашениями, ратифицированными Верховной Радой, отмечает министерство иностранных дел.

“Следовательно, МИД считает неуместными заявления о несоответствии решения о пролонгации пребывания ЧФ РФ на территории Украины Конституции Украины”, - говорится в сообщении.