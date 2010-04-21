Крым поднимет советские знамена

Красное знамя с изображением серпа и молота - копию водруженного советскими солдатами над Рейхстагом в Берлине в мае 1945 года - будут вывешивать в Крыму на зданиях парламента и правительства ежегодно 9 мая в День Победы, такое решение принял Верховный совет автономии, передает УНИАН.

«За» проголосовал 81 из 87 депутатов, присутствовавших в сессионном зале на заседании в среду. Всего в Верховном совете Крыма 100 депутатов.

«Учитывая непреходящее значение Победы советского народа в Великой Отечественной войне - главном сражении Второй мировой войны, а также стремление сохранить память об истинных героях, сражавшихся за свободу и независимость Советской Родины под красными знаменами, предлагается ежегодно в День Победы на зданиях Верховной Рады и Совета министров Крыма вывешивать красное знамя», - говорится в пояснительной записке к решению.

Парламентарии также рекомендовали органам местного самоуправления, районным государственным администрациям и предприятиям Крыма ежегодно 9 мая вывешивать красное знамя Победы на административных зданиях полуострова и использовать его в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы и приуроченных к освобождению крымских городов от фашистов, при проведении партизанских маевок на Ангарском перевале и в Зуйских лесах.