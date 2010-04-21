Януковича просят запретить учения Sea Breeze в Крыму

Верховный совет Крыма обратился к Верховной Раде Украины и президенту Виктору ЯНУКОВИЧУ с просьбой не допустить проведения на территории крымской автономии военных маневров «Си Бриз - 2010» с участием контингента стран-членов НАТО, передает УНИАН.

Обращение на заседании крымского парламента в среду поддержали 76 из 86 депутатов, присутствовавших в сессионном зале. Всего в Верховном совете Крыма 100 парламентариев.

«Крым является всеукраинской здравницей, которую ежегодно посещают миллионы туристов. Проведение военных учений в разгар курортного сезона неизбежно скажется на заполняемости крымских здравниц и нанесет существенный экономический ущерб», - говорится в заявлении.

Крымские депутаты просят ЯНУКОВИЧА наложить вето на закон, разрешающий учения «Си Бриз» в Крыму, в случае его принятия украинским парламентом.