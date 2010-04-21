Черноморский флот обещают оставить в Крыму до 2042 года

Президенты России и Украины Дмитрий МЕДВЕДЕВ и Виктор ЯНУКОВИЧ подписали соглашение о продлении базирования Черноморского флота в Крыму после 2017 года на 25 лет - до 2042 года, передает УНИАН.

При этом предусматривается возможность пролонгации договора еще на 5 лет после 2042 года при согласии сторон.

Соглашение должно быть ратифицировано Верховной Радой Украины и Государственной думой России.

«Мы приняли решение о дальнейшем пребывании ЧФ России, поскольку это было важно для наших российских коллег и друзей», - сказал ЯНУКОВИЧ после подписания соглашения в Харькове.

Он отметил, что благодаря этому договору российская сторона получила определенность касательно присутствия своей военной базы в Украине.

ЯНУКОВИЧ также заявил, что пребывание Черноморского флота в Крыму является положительным фактором для обеспечения безопасности и стабильности не только в черноморском регионе, но и на европейском континенте в целом.

МЕДВЕДЕВ со своей стороны отметил, что Россия, получив такие международно-правовые гарантии для своей военной базы, намерена вкладывать значительные инвестиции не только в развитие ЧФ, но и Севастополя.