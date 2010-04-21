В храме на крымской горе замироточила икона

Икона cвятого Саввы Сербского замироточила в возрождаемом на горе в Крыму монастыре Cвятого Саввы Освященного, заявила пресс-служба Симферопольской и крымской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата.

Факт мироточения подтвердила епархиальная комиссия.

«Выявлено обильное мироточение в виде прозрачного маслянистого вещества желтого цвета с явным благовонным запахом, стекающего в основном по внутренней стороне иконы в разных ее частях. Икона представляет собой литографию, закрепленную двумя фрагментами ДВП, на внешнем фрагменте с тыльной стороны четко просматривается плесень зеленого цвета, в верхней и нижней частях ДВП четко видны большие пятна мира, запаха плесени нет, ощущется обильное благоухание мира. Мощевик с частицей мощей святого Саввы Освященного находится в сухом состоянии», - говорится в постановлении комиссии.

Митрополит Симферопольский и Крымский ЛАЗАРЬ благословил отслужить в семинарском храме Трех Святителей молебен «Богу, дивному во святых своих и святому Савве Сербскому».

«Мироточение продолжалось во время молебна и по окончании его. ЛАЗАРЬ помазал находившихся в храме и прикладывашихся к святому образу исходящим от него миром», - отметила епархия.

В первый раз благоухание и истечение мира от иконы начали исходить накануне архипастырского визита в Крым патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА летом 2009 года. За неделю до его приезда икона покрылась маленькими капельками мира, от нее исходил аромат, похожий на запах карамели. После отъезда патриарха выделение мира и благоухание стали ослабевать и постепенно прекратились.

11 апреля 2010 года после божественной литургии монастырская братия обратили внимание на заполнившее алтарь благоухание. Подойдя к иконе святого Саввы Сербского, священники обнаружили на ней маленькие капельки мира.

20 апреля икону доставили в Симферополь, там ее обследовала комиссия, присутствовали священники и медики.